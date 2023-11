¿Quiénes son ‘Los Gallegos’?: Presunta banda criminal que estaría detrás de amenazas a mototaxistas  

La ciudadanía peruana y extranjera vive momentos tensos, tras una crisis de inseguridad que se desató en los distritos de La Victoria y El Agustino.

Recientemente la presunta banda criminal de ‘Los Gallegos’, habría amenazado a trabajadores peruanos a través de un video que se ha difundido en redes sociales.

Aún no se ha identificado a los sujetos que aparecen en los videos. Incluso no se ha determinado la veracidad de los sujetos, por lo que no se sabe si pertenecen a este grupo delincuencial.

¿Quiénes son ‘Los Gallegos’? ¿Pertenecen al Tren de Aragua?

Todavía no se sabe a ciencia cierta en qué país comenzó a operar esta fracción criminal que pertenece a la organización criminal Tren de Aragua. Se tiene conocimiento de que tienen presencia en Perú, Chile, Colombia, Argentina y Brasil.

La Fiscalía del Perú infirmó que comenzaron con sus acciones delincuenciales a finales del 2022 en Arequipa, a través del cobro de cupos a ciudadanos extranjeros y ofreciendo préstamos con intereses que son exorbitantes.

