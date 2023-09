Policía estafó a colegas por más de medio millón con falso negocio en penal de Pucallpa

De terror. Suboficial estafa a varios de sus colegas con el cuento de poner un negocio dentro del penal de Pucallpa. Hasta el momento, el hombre acumula más de medio millón de soles entre todos los estafados.

El supuesto estafador es el suboficial Jarol Anthony Zapana Huayaban, Este sujeto les prometía un gran negocio dentro de las inmediaciones del penal pucallpino. Suboficiales le depositaban diversas cantidades que terminan sumando más de medio millón de soles.

Suboficial Miguel se animó a hablar con Jorge Solari. “Me encuentro con un coronel que me informa que debe vender su departamento, pues un suboficial no le pagaba. Le pregunto quién era, y me dijo el mismo nombre: Jarol Anthony Zapana Huayaban”.

El supuesto estafador se ha comunicado con el suboficial con el cuento que le ‘pagará pronto’. “Me dice que me va a pagar en partes. Tengo audios que indican que va a pagar, pero no lo hace”. El afectado buscó a la PNP para que pueda denunciarlo, pero no le aceptaron la denuncia en Pucallpa. Sin embargo, sí lo hicieron en Huancayo. “No es posible que un suboficial esté estafando a sus colegas. Este sujeto no debería seguir en actividad”, pide.

