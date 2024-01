Peruana en España pide ayuda para evitar que su hijo pierda el brazo por enfermedad

No muchas personas conocen del osteosarcoma, este es el cáncer de huesos más común, pero no en niños. Facundito es un niño peruano de 6 años que padece de esta enfermedad. Su madre, Geraldine Isla, esperanzada, se lo llevó a España en búsqueda del mejor tratamiento, sin embargo, hasta el momento no ha conseguido que lo atiendan.

Hoy, una madre triste, desesperada, pero con mucha esperanza, pide ayuda para que la contacten con la clínica de Navarra y puedan evitar que Facundito pierda su brazo.