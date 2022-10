Participantes intentaron superar el reto de comer 120 alistas picantes en 19 minutos

Mathías Brivio​​​​​ se trasladó hasta el distrito de Pueblo Libre para visitar el local de Jarabar Restobar, un recinto que se especializa en alitas de diversos sabores. Pero eso no es todo, ya que también cuenta con un divertido reto que consta en comer 120 alistas, de las más picantes del Perú, en un tiempo de 19 minutos.

En esta edición de Arriba Mi Gente, cuatro retadores se animaron a intentar superar el reto de Jarabar Restobar. ¿Consiguieron el objetivo? Pese a dar su máximo esfuerzo, los participantes no consiguieron completar la prueba y se quedaron sin la posibilidad de ganar los 1500 soles de premio.

Revive todo lo que pasó en esta divertida prueba ingresando al video que está en la parte superior de la nota.

¿Dónde se ubica Jarabar Restobar?

Hay que mencionar que Jarabar Restobar se ubica en el Jr. Amazonas 622 del distrito de Pueblo Libre. En este local, podrás encontrar all you can eat que van desde los 40 soles.