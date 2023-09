Padre es denunciado por su hijo tras maltrato a su perro en La Victoria

Alfonso Ricardo Liendo Gutiérrez fue denunciado por su propio hijo André por el maltrato a su perro ‘Rocky’. “Arriba mi Gente” llegó a la unidad vecinal Matute en La Victoria para recabar las declaraciones del joven.

El joven declaró a “Arriba mi Gente” que su padre Alfonso Liendo llegó a la casa donde viven en 2021 y en diciembre pasado trajo al pequeño ‘Rocky’. Pese a la súplica del joven para no maltratar al cachorro, su progenitor no ha hecho caso.

“Mi papá es una persona agresiva. Yo he llegado a la conclusión de que mi papá tiene problemas psicológicos, psiquiátricos porque se levanta, le grita al perro de la nada, le pega. Él anteriormente ha tenido denuncias de mi abuelo en el año 2017 porque vino un día a agredirlo verbal, física y psicológicamente (…) Me he peleado dos veces con él porque adelante mío agredió al animal. Lo normal es que un animal esté libre dentro de la casa. Él me ha denunciado. Él tiene una obsesión por la casa de mi abuelo”, reveló.

En tanto, una de las vecinas de la unidad Matute contó que intentaron poner la denuncia en la comisaría de 28 de julio; sin embargo, un técnico no se las aceptó. “El jueves voy a la comisaría, no pude presentar las pruebas en físico. Lo llamo por teléfono (al técnico) y me dijo que no era maltrato animal, que habían desestimado la denuncia porque el animal estaba vinculado, tenía agua y estar sobre sus heces y orina no es maltrato animal (…) Dijo: ‘Más bien, yo le he dicho al señor que contra demande porque lo están difamando’”, contó.

