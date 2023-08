Nuevo derrame de petróleo en Ventanilla: pescadores y pobladores son afectados y denuncian no poder vender pescados

El distrito de Ventanilla fue noticia esta mañana y no necesariamente por algo bueno. Hoy llegó a Arriba mi Gente un caso realmente preocupante desde este sector de Lima Metropolitana, el cual corresponde a un derrame de petróleo. Los pobladores y vecinos del sector han denunciado esta situación, la cual ha causado muchos problemas en el mar y las orillas.

Romina Caballero, reportera de Arriba mi Gente, llegó hasta el distrito en mención para saber más acerca del derrame de petróleo. Allí se encontró con una playa realmente contaminada y afectada tras el derrame de petróleo, pescadores y pobladores de la zona, así como también la escasa presencia de las autoridades correspondientes.

La palabra de los pescadores de Ventanilla

“Desde el derrame de petróleo no hemos podido continuar con nuestro trabajo. No podemos vender nuestros pescados, ya que están contaminados. Las aves se están muriendo, la playa está contaminada y no hemos tenido respuesta del municipio, solo hemos visto gente de la ANA”. Estas fueron las declaraciones de Miguel Núñez, uno de los pescadores de la zona, quien denunció que el lugar está muy afectado.

¿Qué dijeron los representantes de la OEFA?

“Hemos iniciado con la toma de muestras con agua y arena de playas en la zona Tenemos un protocolo para cuando suceden estas cosas”. Heidy Reina, presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tras ser consultada por nuestra reportera acerca de los detalles y avance del acontecimiento en Ventanilla.

