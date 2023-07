No puede ni dormir: adulto mayor lleva siete meses con sonda sin acceso a operación

Samuel Bautista Huamán es el protagonista de esta historia. Él es un señor el cual se encuentra hasta el día de hoy esperando que puedan atenderlo y que las autoridades puedan ayudarlo, ya que desde enero vive con una sonda la cual no le permite hacer sus actividades de forma normal y necesita de ayuda.

El paciente urólogo ha denunciado a las cámaras de Arriba mi Gente que hasta el momento no han podido brindarle las atenciones necesarias en cuanto a su salud. A sus 78 años, Samuel Bautista Huamán es atendido en el departamento de urología del Hospital de la Policía por un mal que lo aqueja y necesita curarse. El diagnóstico del señor es una hipertrofia prostática de grado IV, pero hasta el momento no han visto por él.

Lo que necesita Samuel es una operación, pero cuando este decide acercarse al centro de salud le dan la misma respuesta. “Solo me dicen que espere, que me van a llamar para que me puedan operar”, lo cual ha generado mucha indignación en todos, así como también la evidencia del precario sistema de salud que tanto aqueja a la gente.

