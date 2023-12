No cometamos errores: ¿Cómo atender quemaduras y atragantamientos en casa?

Se acercan las fiestas navideñas y las emergencias aumentan. Arriba Mi Gente recibió al doctor Carlos Álvarez, instructor de la escuela de Emergencia de Essalud, quien brindó mayor información sobre los cuidados y cómo reaccionar ante alguna emergencia en estas fiestas.

Este tipo de emergencias ocurren sobre todo con los niños, los cuales pueden ser casos de quemaduras, atragantamientos, etc. El Dr. dio más detalle sobre qué no debemos hacer con heridas por quemaduras. “Las personas cometen muchos errores. Se echan cremas corporales, tomate, papa, pasta dental. Y esto no ayuda a la herida”, reveló.

El galeno recalcó que es importante no infectar la herida, por lo que solo debemos utilizar agua. “Solo echar agua o una gasa estéril. A esta irla humedeciendo con agua. También puedes colocar pañuelos limpios sobre la herida”, comentó.

Además, indicó que el algodón tampoco es una opción para utilizar en casos de emergencia. “No echar nada más a la herida por quemadura. Tampoco usemos algodón para cubrir quemaduras ni hielo”

En caso de atragantamiento, el médico comentó qué debemos realizar si sucede en medio de las celebraciones. “Si tenemos un adulto que se ha atragantado, damos 5 golpes en la espalda y posterior a ello realizamos la maniobra de Heimlich. Y seguimos verificando la boca”, informó.