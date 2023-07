Néstor Villanueva tras presunto atropello a mujer: “Yo no lo hice, ella chocó conmigo”

Turno de la contraparte. Luego del caso de la presunta mujer atropellada por Néstor Villanueva, Arriba mi Gente se puso en contacto con el cantante para que pueda dar su versión. Durante más de 40 minutos, nuestros conductores hablaron con la señora y con el acusado, escuchando las dos versiones a la par.

La ex pareja de Flor Polo, Néstor Villanueva, se vio inmerso en un caso de una acusación por atropello a Vanessa Mejía. Con la intención de que ambas partes puedan dar su descargo y entender más lo sucedido, la producción del programa se puso en contacto con él luego de haber oído atentamente lo que la afectada tenía que decir.

¿Qué dijo Néstor Villanueva sobre lo sucedido?

Luego de haber escuchado a Vanessa, llegó el turno de Néstor Villanueva para dar su descargo. “Lo que dice la señora no es cierto. Lamento lo sucedido y me causa mucha pena, pero yo no la atropellé, sino que ella me embistió. Yo me ofrecí para poder llevarla al centro de salud más cercano, ella se negó y me dijo que la lleve a una en específico. Nunca me corrí ni escapé, siempre me preocupé por la señora”, fueron las palabras del cantante para las cámaras de Arriba mi Gente.

Además de lo mencionado, el cantante destacó que las declaraciones que dará de ahora en adelante será junto a su abogado. “Yo me ofrecí a llevar a la señora y hacerme cargo, me está exigiendo un pago por 40 mil soles y todo esto lo veré con mi abogado”, mencionó Néstor Villanueva.