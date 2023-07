Mujer fue víctima de intento de feminicidio: “sueño con este hombre y tengo miedo por mi familia”

Los casos de esta índole no cesan. Esta mañana llegó a Arriba mi Gente el grito de auxilio de una mujer de 25 años, la cual fue agredida por su ex pareja en un aparente intento de feminicidio. Leslie es el nombre de la mujer afectada, la cual denunció que Eduardo Sáenz Quintanilla es el hombre que le terminó por truncar los sueños y dejar un trauma de por vida.

Resulta que el sujeto denunciado ha sido acusado entre lágrimas por la víctima de daños irreparables y graves. Además de ser un intento de feminicidio, Leslie detalló que el Eduardo Sáenz le rompió la rodilla y la dejó postrada en una cama por meses, sin saber si volverá a poder ejercer sus labores con normalidad. Además de esto, destacó estar sumamente asustada por lo acontecido.

La palabra de Leslie en Arriba mi Gente tras el intento de feminicidio

“Me ahorcó, me puso todo su peso en mi pierna y me la rompió. Me puso una cara que nunca la había visto y yo ahora estoy con mucho miedo. Estoy ahora postrada y me ha lastimado toda la vida, ya que soy bailarina. Tengo pesadillas ahora con este hombre”, aseguró Leslie, quien fue víctima de esta cobarde agresión por parte del sujeto, quien intentó un feminicidio.

Además de describir la situación, la víctima mencionó para Arriba mi Gente que no está tranquila con lo sucedido: “Tengo miedo que él le haga algo a mi familia, no solo a mí. Exijo garantías para mi vida porque tengo mucho miedo, esa persona está mal psicológicamente”.