Mujer acusa a Néstor Villanueva de atropellarlo y no hacerse cargo: “Solo me ofreció 50 soles luego de atropellarme”

¿Quién tiene la razón? Esta mañana llegó a Arriba mi Gente el caso de Néstor Villanueva. La ex pareja de Flor Polo se encuentra en el ojo de la tormenta por una acusación de un posible atropello a una mujer hace dos meses, la cual asegura que no se hizo cargo por los daños y solo le ofreció S/. 50 soles. Tras esto, el cantante se contactó con nosotros, así como también la agraviada.

Vanessa Mejía es el nombre de la mujer la cual se vio afectada por todo lo sucedido y la tuvimos junto a Néstor Villanueva esta mañana conectado en el programa. La mujer denunció que el hombre la embistió, le dejó muchos daños físicos y al ella quejarse, él le envió varias cartas notariales por usar su nombre y difamarlo.

En Arriba mi Gente escuchamos ambas versiones, siendo el turno primero de la mujer afectada, la cual señaló a Néstor como la persona que causó todos estos daños.

“Yo dije bien claro que él me había atropellado. Yo estaba con mi bicimoto circulando y él me embistió. Tengo lesiones en las rodillas y necesito que se pueda hacer cargo de lo sucedido (…). Lo más gracioso e indignante fue que cuando llegué a la comisaría, no había nada del accidente. La parte de Néstor parece tenía un acuerdo con la policía, ya que me ofrecieron encargarse de mi tratamiento y mi bicimoto ya no estaba”.

