Milett Figueroa y los artistas de “El Gran Chef Famosos” visitaron set de “Arriba Mi Gente”

Los integrantes de “El Gran Chef Famosos” visitaron el set de “Arriba Mi Gente” para contar detalles sobre el nuevo programa de Latina Televisión. En una divertida entrevista, Milett Figueroa, Karina Calmet, Ricardo Rondón y Andrés Vílchez se mostraron muy felices por el inicio de este nuevo proyecto que se estrenará este lunes 1 de mayo a las 8:00 p.m.

“Cuando me propusieron estar en el programa lo pensé mucho, porque no quería hacer el ridículo delante de tanta gente. Yo no sé cocinar, y veo con mucho respeto estar sobre un escenario como es la cocina. Luego lo conversé con mi mamá, lo mediré más y me pareció interesante aceptar este reto”, dijo Milett Figueroa.

¿Quieres saber quiénes integran este programa? Aquí te lo contamos. Entre los famosos que participarán de “El Gran Chef Famosos” encontramos a actores, conductores de televisión, cantantes, deportistas e influencers, quienes competirán entre sí en una serie de desafíos gastronómicos donde tendrán que enfrentarse a la presión, al tiempo límite y a los comensales más exigentes.

¿Quién será el conductor de “El Gran Chef Famosos”?

La cocina más picante de la televisión tendrá a José Peláez como conductor. El carismático actor será el encargado transmitir la adrenalina y emoción que se vivirá en cada programa de “El Gran Chef Famosos”.

“Me siento muy feliz de estar en Latina. Es una casa maravillosa para hacer locuras y lo que estamos haciendo está muy divertido. Son 12 famosos los que serán parte de una competencia culinaria nunca vista en la televisión peruana”, contó José Peláez en la conferencia de prensa que se realizó el día de ayer en las instalaciones de Latina Televisión.

¿Quiénes integran el jurado de “El Gran Chef Famosos”?

Javier Masías

Giacomo Bocchio

Nelly Rossinelli

¿Quiénes son los concursantes de “El Gran Chef Famosos”?

Nico Ponce

Jorge Henderson

Korina Rivadeneira

Patricia Portocarrero

Karina Calmet

Milett Figueroa

Patricio Suárez Vértiz

Miguel Vergara

Ricardo Rondón

Natalia Málaga

Andrés Vílchez

Fiorella Rodríguez

¿Cuándo se estrena “El Gran Chef Famosos”?

Desde el lunes 01 de mayo llega a las pantallas el gran estreno de “El Gran Chef Famosos” por la señal de Latina Televisión. La cocina más picante de la televisión peruana que promete llevar emoción y adrenalina a través de cada desafío gastronómico. ¡No te lo pierdas!