Menor aún no recibe reparación civil por accidente ocurrido hace cinco años en Panamericana Sur  

Hace cinco años, una menor de edad se convirtió en una de las víctimas de un accidente en la Panamericana Sur. La niña se salvó de milagro al ser impactada por un tráiler que se despistó en Surco. A raíz del accidente, una persona murió y otras cinco resultaron heridas.

Previo al accidente, María -de entonces 8 años- se encontraba con su madre esperando su bus. “Recordar es doloroso para mí. No me siento tranquila, no me siento bien. Yo también psicológicamente estoy mal. Todo lo que ha pasado, todo lo que he luchado por mi hija y lo que sigo luchando. Ahí vamos”, dijo la madre de la menor, Flormila Sandonas, a “Arriba mi Gente”.

María vio afectada una de sus piernas y tuvo que someterse a 11 operaciones quirúrgicas. Asimismo, los médicos optaron por ponerle injertos de piel; pero el daño ha sido irreparable. “Ella puede caminar, pero no 100% normal. Mientras más pasa el tiempo, empieza a cojear y se le hincha la pierna”, agregó la mamá.

Flormila Sandonas aseguró que la empresa responsable del accidente nunca se acercó a brindarle ayuda económica y espera que el Poder Judicial determine pronto la suma de la reparación civil. “Pasé día y noche en el hospital. Sentada en la cama de mi hija los tres meses que estuvo internada. A veces sin desayunar, sin comer, porque no me alcanzaba la plata para todos los gastos. La empresa nunca se acercó”, precisó.

