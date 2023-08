Marina Mora embarazada a sus 43 años: “Al principio no crecía mi barriga y eso me preocupaba”

La llegada de un bebé al mundo siempre es motivo de alegría. Esta mañana recibimos en el set de Arriba mi Gente a Marina Mora, quien se encuentra en la dulce espera de una pequeña hija. Ante sus amigas, la Miss Perú Mundo 2001 anunció que será mamá primeriza a sus 43 años de edad.

La ganadora del certamen de hace 21 años sostuvo que se encuentra muy emocionada por la llegada de su bebé. “Al principio mi barriga no crecía y eso me preocupaba, pero he recibido mucho apoyo por parte de todos. Tengo unas amigas muy lindas también, quienes se han preocupado en todo momento por mí”. Estas fueron las palabras de Marina Mora, quien a sus 7 meses de embarazo destacó que Viviana Rivasplata y Georgette Cárdenas han visto constantemente por ella.

