¿Mariella Zanetti sabe cocinar? La repuesta de la actriz a sus compañeros de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos

Tras el éxito rotundo de la primera y segunda temporada, llegó el momento del inicio de la tercera. Esta mañana recibimos en el set de Arriba mi Gente a 6 de los 12 integrantes de la nueva entrega del reality de cocina exclusivo de Latina Televisión: Mariella Zanetti, Sirena Ortiz, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner y nuestro conductor ‘Santi’ Lesmes.

A apenas unas cuantas horas de iniciar la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, los participantes dieron sus principales impresiones sobre lo que significará este programa en una nueva etapa de su carrera. “Al principio tenía un poco de nervios, pero luego me puse muy feliz” (Josi Martínez); “no prometo nada, pero no quiero quemar nada” (‘Loco’ Wagner); “todo el equipo está increíble” (Sirena Ortiz); “hay platos que no conozco” (Mariella Zanetti) fueron algunas de las declaraciones de algunos integrantes de la tercera temporada.

