Madre busca a su hijo hace 9 meses y policía quiere cerrar el caso: “no me quieren decir qué pasó con él”

Un caso desgarrador y preocupante llegó esta mañana a Arriba mi Gente. Hoy recibimos el detalle y la denuncia de una madre de familia, quien busca hasta el momento de manera desesperada a Ricardo, un joven de 28 años que fue a otra ciudad para trabajar, pero que no ha vuelto a ser visto ni ubicado hasta el momento.

El joven vivía en Chiclayo, pero se fue a Chimbote para trabajar en una jornada de pesca junto a unos amigos. Según se relata en el informe, Ricardo salió un día a una discoteca, pero desde allí no se supo más de lo acontecido con él. Desde su localidad natal, su madre fue en su búsqueda y hasta el momento no logra encontrarlo y no obtiene ayuda sobre su caso.

La palabra de la madre en búsqueda de su hijo

María Nela Martínez, madre del joven desaparecido, se comunicó con nosotros esta mañana en Arriba mi Gente para dar más detalles de su hijo: “Ellos no me quieren decir lo que pasó con mi hijo. Estoy realmente desesperada porque está desaparecido hace 9 meses y la policía quiso cerrar el caso. Yo fui a Chimbote a buscarlo porque él sufre de epilepsia y está desaparecido hace tiempo. No me dan ningún tipo de razón y hay muchas personas involucradas”. De esta forma, la madre alzó su voz en búsqueda de su hijo.

