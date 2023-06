Los Olivos: Mujer cortó cables enredados y dejó incomunicados a sus vecinos

Cansada por una maraña de cables que obstaculizaba su visión, una vecina del distrito de Los Olivos dejó incomunicados a los residentes de la cuadra 6 del jirón Miguel Ortiz tras cortar los cables de telefonía e internet. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Cansada por esta situación, una vecina decidió cortar un grupo de cables mal ubicados. La mujer procedió a agarrar sus tijeras y dejó sin internet y línea telefónica a sus vecinos. Esto debido a que le generaban incomodidad debido a que obstaculizan su visibilidad.

Ahora, los vecinos de la cuadra 6 del jirón Miguel Ortiz piden que se les reponga el servicio. Según explicaron a las cámaras de Arriba Mi Gente, las empresas involucradas ya se apersonaron al lugar para intentar resolver el problema.

“Yo he visto que los cables pasaban por la ventana de su casa. Si estuviese en su lugar habría hecho lo mismo. Por más que me ha perjudicado, entiendo su malestar y lo apoyo. Que podemos hacer si las empresas no se hacer cargo de esta situación”, dijo uno de los vecinos de la zona.

