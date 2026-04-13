La jornada electoral continúa con una segunda etapa marcada por retrasos y molestias. Según cifras oficiales de la ONPE, el conteo de votos alcanza cerca del 53%, dejando aún un 47% pendiente en un escenario donde los resultados siguen abiertos.

La extensión del proceso se debe a que 15 locales no pudieron abrir el día anterior por falta de material electoral, afectando a aproximadamente 63 mil ciudadanos en distritos como Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

Desde temprano, los locales reabiertos registraron largas filas y retrasos. En el colegio San Luis Gonzaga, en San Juan de Miraflores, las puertas abrieron recién a las 8:15 a.m., pese a que se había anunciado atención desde las 7:00 a.m. Electores que acudieron el día anterior sin poder votar regresaron con evidente fastidio. “Es una burla”, señalaron algunos ciudadanos, quienes además tuvieron que reorganizar su jornada laboral.

El problema se originó por la llegada tardía del material electoral, que incluso provocó que una unidad encargada de la entrega se retirara ante la molestia de la población. A esto se sumaron fallas en el sistema STAE, lo que complicó la instalación de mesas.

En Lurín, la atención se inició de manera progresiva tras la llegada del material en la madrugada. Aunque el proceso avanza con mayor orden, muchos votantes continúan afectados por la pérdida de tiempo.

Las votaciones se desarrollan hasta las 6:00 p.m. en esta jornada complementaria, que busca garantizar el derecho al voto tras un proceso inicial marcado por el desorden.

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