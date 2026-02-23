Lo que para muchos es silencio, café y lágrimas, para otros puede ser música, baile y celebración. Christian Wankawari, conocido como el “Cangri del Callao”, se ha vuelto viral por animar velorios al ritmo del reggaetón old school. Con más de 15 años en la música urbana, el chalaco asegura que su propuesta nace del deseo de las propias familias. “Llegó el momento de hacerle su último baile”, anuncia frente al féretro, invitando a padres, hermanos y amigos a rodear el cajón y despedir al ser querido como era en vida: alegre y fiestero.

Su tema “Levántame el cajón” se ha convertido en el himno de estas despedidas poco tradicionales. Videos en TikTok lo catapultaron a la viralidad y, desde entonces, cada vez más familias lo contactan para transformar el dolor en una celebración cargada de recuerdos. Lejos de la solemnidad clásica, quienes lo contratan aseguran que así honran la personalidad del fallecido. “Lo despedimos como él era, alegre”, dicen entre lágrimas y sonrisas.

Para Christian, no se trata de faltar el respeto, sino de cambiar la forma de recordar. “Intento sacarlos de esa zona triste y que lo recuerden como fue”, explica.

