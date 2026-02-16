Los llamados “Therians” del término teriantropía, son jóvenes que aseguran sentirse identificados, a nivel interno o espiritual, con un animal. Algunos dicen ser zorro, lobo, gato o perro, y no solo lo expresan en redes sociales: usan máscaras, colas e imitan el comportamiento de estos animales.

El fenómeno crece en países como Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Alemania, donde incluso se organizan encuentros masivos. En Perú, ya se han viralizado videos y convocatorias para futuras reuniones.

Pero, ¿se trata de un trastorno? La psicóloga Julissa Puelles señala que no necesariamente. Explica que en la adolescencia es común buscar identidad y pertenencia a un grupo. “No es un trastorno mental mientras no haya pérdida de contacto con la realidad, aislamiento extremo o depresión”, advierte.

Sin embargo, el debate está abierto. En redes sociales, algunos lo consideran una forma válida de expresión; otros, una moda preocupante. Casos de jóvenes que ladran, muerden o intentan ingresar a espacios públicos con correas han generado polémica.

El llamado de los especialistas es claro: evitar burlas o etiquetas y optar por el acompañamiento. La clave está en el diálogo, establecer límites saludables y observar señales de alerta. Más que una moda, podría ser una forma de comunicar lo que muchos adolescentes no saben cómo expresar con palabras.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR