En Arriba Mi Gente se conoció que un joven fue atropellado por un patrullero mientras caminaba entre la multitud durante la marcha en contra de las AFP. En el video se aprecia como el vehículo impactó al muchacho por la espalda, lo que provocó que cayera al suelo de inmediato.

Algunos asistentes señalaron que el grupo de jóvenes eran barristas, mientras que otros afirmaron que formaban parte de la protesta. Sin embargo, no hay claridad sobre la identidad del colectivo al que pertenecían, ya que todo ocurrió en medio de la movilización.

Tras el atropello, las personas que marchaban se acercaron rápidamente para auxiliar al joven y al mismo tiempo reclamar a los oficiales que se encontraban dentro del vehículo. Afortunadamente, el muchacho no sufrió heridas de gravedad, aunque el hecho generó indignación y un intenso debate en redes sobre el accidente policial.

¿Fue un accidente inevitable o una negligencia por parte de los efectivos? ¿Qué sanciones enfrentarán las autoridades tras este hecho? Conoce más detalles en Arriba Mi Gente.

