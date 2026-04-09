El caso del streamer Diealis continúa generando preocupación. En el programa Arriba Mi Gente, una expareja más ha salido a denunciar presuntos episodios de violencia física y psicológica durante sus relaciones con él.

A la reciente denuncia de Verónika Rojas, se suman el testimonio de otra expareja, quien relata situaciones similares de agresión. La presunta víctima aseguró que fue atacada en medio de discusiones, donde, según su versión, el streamer intentó quitarle el celular, la arañó y la mordió. También señaló que en otra ocasión dañó su equipo móvil en un episodio de celos.

De acuerdo con los relatos, tras estos episodios el streamer mostraba arrepentimiento y pedía disculpas. Incluso, en declaraciones previas, reconoció haber ejercido violencia durante una relación, señalando que reaccionaba sin pensar en el momento.

Con la denuncia más reciente, ya son al menos tres testimonios que apuntan a presuntas agresiones, lo que ha encendido las alertas sobre un posible patrón de conducta.