En el reciente programa de Arriba Mi Gente, se analizó el nuevo estado de emergencia declarado por el gobierno de José Jerí, generando un intenso debate sobre la efectividad y las consecuencias de estas medidas, coincidiendo en que las acciones del e9jecutivo deben ser más precisas y sostenidas en el tiempo para realmente marcar una diferencia.

Durante la conversación, se discutió la falta de respuesta policial en anteriores estados de emergencia y la polémica sobre la obligatoriedad de los chalecos de seguridad para motociclistas. Según se comentó, la medida no solo ha causado confusión entre los ciudadanos, sino que además ha dado paso a un negocio especulativo: chalecos que originalmente costaban 10 soles ahora se venden hasta en 60 o 70.

“El tema del chaleco se volvió un negocio, la gente invirtió pensando en cumplir con la norma y ahora muchos se sienten estafados”, se señaló durante el programa, además de resaltar la falta de control efectivo durante los patrullajes nocturnos: “El ejército patrulla de día, pero en la noche no hay presencia visible”.

Asimismo, se abordó la preocupación por la prohibición de dos personas en motocicleta en Lima Metropolitana y la necesidad de reforzar la seguridad en colegios con vigilantes contratados, ante la percepción de que las medidas actuales no brindan la protección esperada.

¿Estas nuevas disposiciones realmente devolverán la seguridad a los ciudadanos? ¿Podrá el estado de emergencia cumplir su propósito o quedará en promesas? Descubre más análisis y opiniones en Arriba Mi Gente.

