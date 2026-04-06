Un nuevo caso de acoso en el transporte público genera preocupación. El programa Arriba Mi Gente presentó la denuncia de una mujer que asegura ser víctima de tocamientos indebidos y seguimiento constante por parte de un sujeto en el óvalo de Miraflores.

Según su testimonio, lo que inicialmente pensó que era un hecho aislado dentro de un bus lleno, se convirtió en una situación recurrente. La víctima relató que el hombre no solo la habría tocado sin consentimiento, sino que además comenzó a aparecer en distintos momentos de su rutina diaria.

“Yo sentí claramente que se rozó en mi cuerpo… pensé que era algo del momento, pero luego se repitió”, contó. Con el paso de los días, el temor fue en aumento al notar que el sujeto estaría esperándola en el paradero e incluso siguiéndola.

Ante la situación, decidió registrar imágenes del presunto acosador y compartirlas con su entorno cercano como medida de seguridad. También logró grabar un video donde lo confronta directamente, exigiéndole que detenga su comportamiento.

El impacto emocional ha sido profundo. La mujer señaló que ahora vive con miedo, ha cambiado su rutina diaria e incluso solicitó modificaciones en su centro de trabajo para evitar coincidir con el sujeto.

“Me da miedo, he cambiado de ruta… no podía con eso”, expresó, evidenciando las secuelas que este tipo de situaciones generan en las víctimas.

La denuncia ya fue presentada y la afectada ha solicitado acceso a cámaras de seguridad de la zona para identificar plenamente al hombre. El caso pone nuevamente en agenda la inseguridad que enfrentan muchas mujeres en espacios públicos y la necesidad de una respuesta rápida por parte de las autoridades.

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