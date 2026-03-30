Arriba Mi Gente presentó un reportaje que recorrió la historia del artista, desde sus inicios en la calle hasta su consolidación como uno de los rostros más queridos de la televisión.

Su camino comenzó lejos de los sets, en espacios donde el público “no perdona, pero tampoco olvida”. Ahí nació el artista y se formó el luchador. Junto a otros cómicos ambulantes, Manolo empezó a abrirse paso en medio de la adversidad, construyendo poco a poco una carrera marcada por el esfuerzo y el talento.

Con el tiempo, logró llegar a la televisión peruana, donde se convirtió en una figura cercana para el público. Su estilo no solo hacía reír, también conectaba con la gente a través de personajes que reflejaban la realidad con humor.

Entre sus interpretaciones más recordadas están sus imitaciones de figuras públicas y personajes populares. Su capacidad para transformarse y hacer reír con ocurrencias rápidas lo convirtió en un referente del humor.

El reportaje también recordó su faceta crítica, especialmente en sus personajes políticos, donde utilizaba la comedia como una forma de decir lo que muchos pensaban. Manolo no solo imitaba: interpretaba la realidad con ironía y cercanía.

Además de su talento para la actuación, también mostró su lado musical, compartiendo escenario con artistas y llevando su humor a distintos espacios, incluso fuera de la televisión.

Manolo Rojas no solo fue un comediante, sino un artista que supo convertir su historia, la calle y la vida misma en risas que hoy forman parte de la memoria del público.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

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