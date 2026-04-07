Melissa Martínez, estudiante de medicina veterinaria de 20 años, viajó junto a su padre al nevado Rajuntay, en Huarochirí, con la ilusión de conocer la nieve. Sin embargo, el bus que los trasladaba se despistó en la zona de Casapalca durante la madrugada, dejando más de diez fallecidos y varios heridos.

Entre las víctimas mortales se encuentra Aldo Martínez Ceballos, padre de la joven, quien la acompañaba en el paseo. Melissa, por su parte, permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue, sin conocer aún la muerte de su padre.

Familiares denunciaron que el vehículo presentaba fallas antes del accidente y que algunos pasajeros habían pedido suspender el viaje. Además, señalaron que la unidad tenía la revisión técnica vencida desde 2024 y que el servicio de transporte habría sido tercerizado por la empresa que organizó el tour.

La agencia habría cobrado 200 soles por persona para el recorrido. Según los familiares, el vehículo no estaba preparado para la ruta hacia el nevado y tampoco contaría con los permisos correspondientes. Mientras seis jóvenes continúan graves, la familia de Melissa enfrenta gastos médicos que ya superan los 30 mil soles. La joven, amante de los animales y estudiante de veterinaria, luchaba por cumplir sus sueños.

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