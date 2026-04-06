Arriba Mi Gente presentó la denuncia de Verónika Rojas, una joven de 21 años, quien acusa a su expareja, el streamer Diego Marcelino Aliaga Huamán, de agresión física y psicológica.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido el 15 de marzo de 2026. La joven relató que, tras una discusión, fue golpeada en el rostro y sometida a agresiones dentro de un vehículo. “Me lanzó tres golpes… me agarró el cabello y empezó a jalonearme”, declaró, detallando la violencia que asegura haber sufrido.

De acuerdo con su testimonio, todo se habría iniciado luego de que salieran de una discoteca. La situación se intensificó cuando él le pidió conversar en su auto, donde, según su testimonio, ocurrieron las agresiones.

La joven también señaló que intentó pedir ayuda y que logró salir del vehículo para alertar a un guardia. Posteriormente, su padre llegó al lugar y enfrentó al presunto agresor.

Tras lo ocurrido, el streamer publicó contenidos en redes sociales donde anunciaba el fin de la relación, generando cuestionamientos por su actitud frente a la denuncia.

El caso generó aún más polémica luego de la difusión de un video en el que se observa una conversación entre el padre de la joven y terceros, donde se menciona un posible acuerdo económico, lo que provocó reacciones en redes sociales.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que ha intervenido, solicitando diligencias preliminares y medidas de protección para la víctima.

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