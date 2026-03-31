Arriba Mi Gente presentó el caso de un hombre que tiene intentos de desalojo de la vivienda en la que reside desde hace más de cuatro décadas, en el distrito de Pueblo Libre.

Según su testimonio, vive en el inmueble desde 1980, donde además dice cuidar a varios perros y gatos rescatados. “Vivo en esta casa hace más de 45 años”, señaló, asegurando que el lugar también se ha convertido en un espacio de apoyo para animales en situación de abandono.

El conflicto se habría iniciado tras el fallecimiento del propietario del inmueble en 2020. Según su testimonio, la propiedad habría sido transferida mediante una sucesión que él cuestiona, lo que posteriormente derivó en la venta del predio a terceros y en un proceso de desalojo en su contra.

El denunciante afirma que incluso intentaron retirarlo por la fuerza. “Han estado forzando la puerta”, relató, indicando que personas llegaron acompañadas de efectivos policiales con la intención de sacarlo del lugar.

Además, asegura vivir en constante temor ante nuevos intentos de desalojo. “No vivo tranquilo”, expresó, señalando que ya ha registrado incidentes previos, como la manipulación de cerraduras en su vivienda.

Más allá del conflicto legal, su preocupación principal: el destino de los animales que alberga. “Si a mí me sacan de acá, ¿dónde llevo mis animales?”, cuestionó, reafirmando que continuará defendiendo su permanencia en el inmueble.