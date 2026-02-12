En Arriba Mi Gente se lanzó una advertencia pública tras detectar a Julio César Ramos Tello, sujeto que se hacía pasar por integrante de la producción para estafar a artistas y agrupaciones musicales.

Según la denuncia expuesta en vivo, el hombre ofrecía 10 minutos de presentación e interacción con los conductores a cambio de 300 soles. Incluso elaboraba piezas promocionales para dar credibilidad a su engaño y aseguraba tener reuniones con la producción.

El equipo del programa decidió contactarlo haciéndose pasar por representantes de un grupo musical. Durante la llamada, el sujeto confirmó el cobro y pidió el depósito a su nombre. Los conductores aclararon enfáticamente que nadie del programa cobra dinero por presentaciones y que se trata de una modalidad de estafa que busca aprovecharse del sueño de artistas emergentes.

