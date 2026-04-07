La reciente denuncia contra Piero Arenas por presunto abuso sexual reavivó el debate sobre los límites del contenido que se difunde en plataformas de streaming. El ex chico reality se pronunció públicamente y aseguró que espera ser notificado por las autoridades para defenderse, afirmando que existen contradicciones en la versión de la denunciante.

Sin embargo, la polémica no surge en un vacío. Arenas ya había protagonizado transmisiones cuestionadas en las que se le veía en discotecas besando a jóvenes o insistiendo en acercamientos que generaban incomodidad. Estas escenas, difundidas en vivo, forman parte de una tendencia que especialistas y conductores critican por normalizar conductas inapropiadas.

El caso también recuerda otros episodios protagonizados por streamers peruanos. Entre ellos, transmisiones con comentarios ofensivos hacia mujeres, situaciones peligrosas como prender fuego a una persona en una piscina o actitudes desafiantes ante la autoridad policial durante intervenciones en la vía pública.

Las críticas apuntan a que la búsqueda de vistas y monetización estaría incentivando contenidos cada vez más extremos. La falta de regulación directa en algunas plataformas permitiría que estos excesos se repitan, mientras miles de jóvenes consumen este material.

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