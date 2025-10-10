En “Arriba Mi Gente”, se abordó el impacto nacional que generó la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso de la República. Esta decisión, considerada sorpresiva y estratégica, no surgió a raíz de las protestas o escándalos previos, sino por la percepción de que Boluarte había perdido su utilidad política. En un giro rápido, el nuevo presidente transitorio, José Jerí, asumió el mando, en teoría, hasta julio del próximo año.

Durante la emisión, los conductores y periodistas analizaron las reacciones inmediatas, destacando la falta de empatía del gobierno saliente frente al aumento de la inseguridad y las muertes que marcaron su gestión. reportó desde los exteriores de la casa de la expresidenta, señalando que el resguardo policial aumentó de dos a seis agentes y que se retiraron las rejas que antes cercaban la cuadra, permitiendo mayor proximidad de la prensa y los vecinos. El abogado de Boluarte también confirmó que ella continúa en su domicilio y no busca refugio en ninguna embajada.

¿Logrará José Jerí devolverle estabilidad al país? ¿Qué pasos seguirá Dina Boluarte tras su destitución? Descúbrelo en “Arriba Mi Gente”.

