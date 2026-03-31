Arriba Mi Gente presentó un reportaje sobre las presuntas irregularidades en el proceso de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que generaron indignación entre postulantes y sus familias.

Desde tempranas horas, un grupo numeroso de personas se congregó en los exteriores de la universidad para exigir explicaciones. Padres y alumnos denunciaron inconsistencias en los resultados, señalando casos de postulantes que, pese a ubicarse dentro del número de vacantes, aparecían como no ingresantes.

Uno de los reclamos más reiterados fue el cambio de puntajes y posiciones en el cuadro de mérito. “Ayer me dieron un puntaje y ahora me han dado otro”, denunciaron, reflejando la confusión generalizada. Incluso, se reportó el caso de un estudiante que ocupó el primer puesto en su carrera y no logró ingresar.

La tensión fue en aumento y requirió la intervención policial, luego de que algunos manifestantes lanzaran objetos en medio de la protesta. Sin embargo, el reclamo principal se centró en la falta de claridad y transparencia por parte de la institución.

El caso ha generado preocupación no solo por las posibles irregularidades, sino también por el impacto en cientos de jóvenes que buscan acceder a una educación superior. La universidad tendrá ahora el reto de esclarecer lo ocurrido y responder a los cuestionamientos.

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