Un preocupante caso de maltrato animal ha salido a la luz. El programa Arriba Mi Gente evidenció la realización de carreras clandestinas de caballos en el interior del país, donde los equinos estarían siendo obligados a competir en condiciones extremas.

Según el reportaje, algunos caballos participarían incluso con fracturas en sus patas, soportando un peso que puede superar los 450 kilos, además del jinete. Especialistas advierten que médicamente un animal en ese estado no debería ni siquiera mantenerse en pie, mucho menos correr.

Estas competencias informales no solo representarían un grave acto de crueldad animal, sino también un riesgo para las personas. Durante el último fin de semana, se reportaron accidentes que dejaron heridos tanto a asistentes como a participantes, incluyendo un menor de edad.

Veterinarios explican que las fracturas en caballos de carrera suelen ser de alta gravedad, conocidas como fracturas conminutas, donde el hueso se fragmenta en múltiples partes, haciendo prácticamente imposible su recuperación y generando un dolor extremo.

En contraste, en espacios formales como el Jockey Club del Perú, existen protocolos de cuidado y supervisión para garantizar el bienestar de los animales. Sin embargo, se ha advertido que algunos caballos que salen de estos circuitos terminan siendo utilizados en este tipo de eventos no regulados.

Las autoridades han señalado que estas prácticas contravienen la ley de protección animal, mientras que también se cuestiona el rol de gobiernos locales que permitirían la realización de estas actividades sin fiscalización.

El caso ha generado indignación y reabre el debate sobre la necesidad de reforzar controles y sanciones frente al maltrato animal, así como proteger a los caballos que son utilizados en este tipo de competencias ilegales.