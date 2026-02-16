El Congreso debatirá este martes las mociones de censura y un posible proceso de vacancia contra el presidente José Jerí, en medio de una creciente crisis política. Según el analista Alejandro, las recientes declaraciones del mandatario serían “un manotazo de ahogado” que habría generado más contradicciones que aclaraciones.

Para que prospere la censura se requiere un mínimo de 60 votos. En el caso de la vacancia, el número es mayor, lo que explicaría la estrategia del presidente de inclinarse por ese camino. De ser censurado, Jerí regresaría a su puesto como congresista, ya que mantiene su condición de accesitario.

El impacto no sería menor. Cambiar nuevamente de presidente a pocas semanas de elecciones podría agudizar la crisis institucional y afectar la confianza económica en un contexto internacional complejo. No obstante, el analista señala que la responsabilidad política recae exclusivamente en el jefe de Estado, cuya gestión ha estado marcada por cuestionamientos sobre contrataciones informales y reuniones fuera de protocolo.

La votación será clave no solo para el futuro del mandatario, sino también para medir la coherencia de las bancadas, que enfrentan presiones internas y electorales. El desenlace podría redefinir el escenario político en la recta final hacia los comicios.

