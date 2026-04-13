Lo que debía ser una jornada democrática terminó en frustración para miles de peruanos. En las elecciones generales 2026, al menos 52 mil ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a fallas en la logística electoral, principalmente en distritos como Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

Quince locales de votación no abrieron sus puertas y más de 200 mesas no se instalaron por la falta de material electoral, responsabilidad atribuida a la empresa encargada del traslado. Esto provocó largas horas de espera, reclamos e indignación entre los electores, muchos de los cuales denunciaron haber perdido su jornada laboral y tiempo valioso.

Pero no solo los votantes resultaron afectados. Los miembros de mesa vivieron una situación aún más compleja: tras esperar durante horas sin poder instalar sus mesas, muchos debieron regresar al día siguiente para cumplir nuevamente con su deber cívico, enfrentando una doble jornada sin claridad sobre compensaciones o medidas de apoyo.

Ante la crisis, las autoridades dispusieron extender las elecciones en los locales afectados, en una medida inédita que obligó a miles de ciudadanos a regresar a votar. Sin embargo, el malestar persiste.

El episodio deja en evidencia serias fallas en la organización del proceso electoral y abre cuestionamientos sobre la responsabilidad de las entidades encargadas. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas y garantías para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.

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