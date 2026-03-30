Arriba Mi Gente presentó un emotivo reportaje sobre el último adiós a Manolo Rojas, uno de los comediantes e imitadores más queridos del Perú. A través de diversos testimonios, amigos, colegas y familiares recordaron no solo al artista, sino también al ser humano que dejó una huella imborrable en sus vidas.

“Era nuestra familia, nuestro hermano. No podemos salir del asombro todavía”, expresó uno de sus compañeros, reflejando el impacto que generó su repentina partida. Muchos coincidieron en destacar su talento innato: “Creo que él nació humorista, nació cómico”.

El velorio, realizado en el Gran Teatro Nacional, reunió a figuras del espectáculo, quienes llegaron para rendirle homenaje. Entre abrazos y lágrimas, compartieron anécdotas que evidenciaban su calidez, generosidad y compañerismo dentro y fuera de los escenarios.

“Lloro al cómico, pero lloro al ser humano… al que me ha secado las lágrimas”, comentó otra voz cercana, evidenciando el profundo vínculo que Manolo construyó con quienes lo rodeaban. Su legado no solo está en sus personajes y chistes, sino también en su calidad humana.

El reportaje también abordó los momentos previos a su fallecimiento. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, el artista ya no presentaba signos vitales, generando una profunda conmoción en el país.

Quedó claro que Manolo Rojas marcó generaciones. Sus seguidores también se hicieron presentes, recordándolo como el artista que alegró sus días: “Me alegraba la vida”, dijo uno de ellos.

Así, entre aplausos, recuerdos y dolor, el Perú despidió a una figura que trascendió la comedia para convertirse en parte de la memoria colectiva. Un artista que, como muchos coinciden, seguirá vivo en cada risa que dejó.

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