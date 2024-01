“La infidelidad de Letizia es solo el 1% de información que tengo”: periodista cercano a la Casa Real hace impactante revelación sobre la Reina

Un escándalo remece a la monarquía Española, pues una aparente infidelidad de la reina Letizia al rey Felipe circula en un libro.

Según el libro de Jaime Peñafiel “Letizia y yo”, la reina Letizia habría tenido una relación con el ex esposo de su hermana, Jaime del Burgo. Letizia y Jaime, mantuvieron una relación antes de que ella se case e incluso algunos años del matrimonio.

Jaime Peñafiel, periodista cercano a la Casa Real, asegura que utilizó únicamente el 1% de la información que le dio el mismo Jaime del Burgo. El ex cuñado y supuesto ex amante de la reina Letizia, quien publicaría este año un libro autobiográfico en el que expondría o no esta relación.