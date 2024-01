Jorge Fossati: “No soy mago, pero vamos a sacar adelante a la blanquirroja”

Jorge Fossati, el ex futbolista uruguayo y ex entrenador de Universitario de Deportes que logró que la hinchada crema celebre su título número 27 en su historia en la Liga 1; ahora es oficialmente el Director Técnico de la selección peruana.

Se espera que el entrenador de amplia trayectoria y experiencia en el fútbol internacional, con su amplio conocimiento y habilidades tácticas pueda llevar al equipo peruano a nuevos niveles. Con firmeza y confiando en sus jugadores, Fossati espera tener resultados sobresalientes.

La Federación y la hinchada peruana respaldan al entrenador, sin embargo, en su conferencia él dejó algo muy claro “Si todos nos ponemos la camiseta, es que vamos a sacar al Perú adelante. Acá no hay magos. Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados…”.