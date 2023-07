Jennifer Barrantes sobre la corona de Miss Mundo: “yo corría con los gastos, me entristece toda esta situación”

Continúan los descargos. Esta mañana, ‘Tito’ Paz, representante del certamen de belleza Miss Mundo se contactó con nosotros para dar su versión sobre lo que sucedió con Jennifer Barrantes y el despojo de su corona; sin embargo, no fue la única versión de lo acontecido. La participante ganadora de la competencia 2022 habló esta mañana con Arriba mi Gente para dar su descargo sobre los hechos y todo lo sucedido.

La ganadora del certamen 2022 tuvo palabras sobre lo que dijo el representante del certamen esta mañana: “No sabría decir por qué me quitaron la corona. Todo lo que se dijo antes no es verdad. Yo he estado desarrollando mis actividades y competencias lo estaba haciendo, incluso, yo corría con los gastos de maquillaje y vestuario, además, nunca recibí ninguna clase”.

Además de lo mencionado, Jennifer Barrantes se mostró muy indignada por lo que destacó ‘Tito’ Paz, pero sostuvo su postura de haber ganado el certamen: “No me arrepiento de haber participado en el certamen, fue una buena experiencia, pero me entristece toda esta situación”.

