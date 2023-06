“Invertí 70 mil soles”: ¿En qué consiste la nueva modalidad de estafa llamada ‘El Panderito’?

Mucho cuidado con la nueva modalidad de estafa piramidal llamada El Panderito’. Más de 300 personas habrían sido engañadas por la empresa Kala Inversiones, dedicada a pagarles a comerciantes por integran “juntas de inversión”. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Como una forma de generar más ingresos, esta empresa les pedía a sus miembros invertir en ellos para ganar dinero de una manera sencilla.

Con esto, obtenían dinero de cientos de personas que habrían invertido hasta 200 mil soles en la mencionada empresa a cambio del 5% de rentabilidad.

“La persona que se presentó y me dijo que era la representante legal se llama Angelica Sandoval. Ella me comentó la modalidad de trabajo. Me presentó un contrato que no era notariado, me comentó que si pasábamos por un notario la rentabilidad ya no sería del 5% porque tenían que declararlo. Por la inversión de 100 mil soles me depositaban 5 mil soles mensuales”, dijo uno de los afectados.

Sin Embargo, en enero de este año dejaron de pagarles la ganancia y el capital. Incluso, les dijeron que no tienen una fecha para pagarles. “Me dijeron que tienen sus cuentas congeladas y que tienen problemas con los bancos por no tener cómo sustentar tantos ingresos”.

