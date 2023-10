Hombre denunció que empresa de transportes perdió a su perro en Terminal Plaza Norte

El último domingo, Víctor Estrada denunció a través de redes sociales que la empresa de transportes ‘Burga Brothers’ perdió a su perrito Aro. El animal se habría escapado de su canil que se encontraba en el puesto de la agencia, ubicada dentro del Terminal Terrestre de Plaza Norte.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” llegó hasta San Miguel para conversar con el dueño Víctor Estrada, quien especificó que los hechos sucedieron alrededor de las 8:15pm cuando su esposa, hijo y suegra estaban por viajar a Chiclayo.

“Dejo a mi esposa para que baje a la zona de embarque y me llama. Me dice que el perro se ha escapado (…) Fui a la zona de recepción donde dos señoritas llamaron a un encargado, quienes tiraron la pelota (…) Me dijeron que lo soluciones con la agencia Burga Brothers. El terminal no me ofreció ningún tipo de apoyo”, aseguró.

