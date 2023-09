“He podido perder la vista”: Fabrizio Roca del Sport Boys fue agredido de gravedad tras partido ante Cristal

Sport Boys empató por 1-1 en condición de local ante Sporting Cristal. Lo que sería una fiesta tras volver a disputar un partido en el estadio Miguel Grau del Callao, tuvo otro panorama luego del acabar el partido. Uno de los jugadores del plantel rosado, Fabrizio Roca, fue agredido por aparentes barristas del cuadro bajopontino cuando estaba llegando a su domicilio.

El hecho ocurrió en el distrito de San Miguel, cuando el deportista estaba por llegar a su vivienda. Fabrizio Roca se contactó con Arriba Mi Gente, vía Zoom para contar detalles de lo sucedido.

“No es la primera vez que entro con mi uniforme, así que la gente del barrio me conoce. En lo que salgo a entregar un polo a mi primo, veo que pasaron un grupo de hinchas de Cristal. Se bajaron del carro y como era mucha gente, corrí junto con mi primo. Me cayó una piedra grande, así que cogí un taxi y me fui”, contó con detalles el deportista.

El integrante del Boys también reveló que su familia fue agredida por estos pseudohinchas. “Agredieron a mi hermana y le rompieron la ceja. En lo que corría, vi que mi primo se cayó y todos los barristas se le fueron encima”, señaló. Además, Roca también contó que la policía ya tiene identificado a los agresores.

Por otro lado, el futbolista indicó cuál es el estado de su salud. “Es un hematoma que tiene que bajar. En una semana tengo que ir al médico para que me saquen los puntos. Ojalá pueda llegar al partido que viene la siguiente semana. La barra del Boys se ha comunicado conmigo para apoyarme”, dijo agradecido.

Sobre lo sucedido, Roca se manifestó en contra de estas acciones realizadas por malos hinchas. “Estas cosas manchan el fútbol. Este tipo de cosas pueden matar a alguien. He podido perder la vista por la piedra. Agradecer a la hinchada, colegas y gente de prensa que se han comunicado conmigo. Quiero que esto pare aquí y en los estadios. El fútbol es felicidad y como vamos, no vamos a seguir avanzando”, indicó.

Mira la entrevista completa de “Arriba mi Gente” dándole clic al video.