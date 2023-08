Giacomo Bocchio rompe corazones al presentar oficialmente a su novia

El público lo quiere. Giacomo Bocchio se ha ganado el cariño y la admiración del público noche a noche en El Gran Chef Famosos. Fiorella Roldán estuvo con Giacomo Bocchio en el mercado de Surquillo y las señoras no pararon de pedirle fotos, saludos y hasta consejos. Los niños no se quedaron atrás.

El reconocido chef contó que antes de pensar en la cocina, de pequeño siempre le gustó la pesca. “Lo mío era la pesca. Desde los 13 años me gustaba pescar, pero luego me encariñe con la cocina y mira ahora”, contó Bocchio.

El tacneño también reveló que al inicio no estaba convencido con su carrera, pero que uno de los chefs franceses que le enseñaba, le hizo cambiar la visión que él tenía. “Empecé a estudiar cocina sin rumbo, pero cuando conocí al chef Jacques Benoit, me di cuenta de que lo que me movía era el arte gastronómico”, señaló.

Bocchio, en muchas entrevistas, ha hecho notar su deseo porque la ciudadanía conozca acerca de la historia de la gastronomía peruana. El chef es profesor de la carrera de gastronomía. “Hoy siento que parte de la educación que puedo dar es la cocina tradicional”.

Sin embargo, eso no es todo. El jurado de El Gran Chef Famosos empezó a difundir su vasto conocimiento gastronómico a través de su programa de Youtube. El chef peruano tiene como objetivo revolucionar la educación gastronómica. “El proyecto más grande que tengo es hacer Historia de cocina en nuestro país”, contó.

Desde el mercado de Surquillo, Bocchio también habló de su relación amorosa. Pese a que han intentado relacionarlo con Katia Palma y Milett Figueroa, él ha recalcado que tiene pareja. “Tengo novia hace varios años. Somos un gran equipo. Brenda es mi jefa de operaciones”, indicó.

¿Quieres saber más sobre este el chef? No te pierdas todo el detalle del mismo ingresando al video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente.