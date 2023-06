Gastó todos sus ahorros para comprar camioneta nueva, pero concesionaria la engañó: “Me entregaron un auto que les sobraba”

Todos los años de trabajo y sacrificio que dedicó para comprarse su primer auto terminó por desvanecerse debido una empresa que la engañó. Maxeny Chimpen denunció que la camioneta 0 km que compró en la concesionaria Autoland no era nueva. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Poder salir a pasear con toda su familia en su propio auto siempre fue el sueño de esta enfermera, pero nunca imaginó ser engañada cuando por fin consiguió el dinero para adquirir su vehículo.

Ella denunció que la camioneta que compró por casi 24 mil dólares no era de estreno. Prueba de ello, son unos videos y fotografías que registró el día que le entregaron el vehículo en el local de Autoland de la av. Alfredo Mendiola.

“Me sentí estafada. Me siento vulnerable por todo esto, a merced de estas personas que se burlaron de mí. Me entregaron un auto que les sobraba”, dijo Maxeny Chimpen al asegurar que la camioneta que le entregaron no es de estreno.

Ahora, ella solicita que se le devuelva el dinero que pagó. Mientras tanto, debe seguir pagando las cuotas del financiamiento del vehículo que ahora no puede disfrutar.

