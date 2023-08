Gamarra remata abrigos y prendas desde 10 soles

El invierno en Lima no se hizo sentir como en años anteriores y eso lo sabe muy bien la gente y los comerciantes. Precisamente, el emporio de Gamarra consciente de ello, viene rematando a precios muy bajos los productos de la estación más fría del año para que sus prendas no se queden sin vender y no generen pérdidas en sus cuentas.

Fiorella Roldán, reportera de Arriba mi Gente, acudió a las tiendas de Gamarra en búsqueda de los mejores descuentos en prendas. Allí se encontró con todo tipo de precios en ropa de invierno como poleras, casacas, pantalones y muchos otros más.

