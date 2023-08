Fernando Villavicencio y su último mensaje antes de ser asesinado: “No le tengo miedo al sicariato ni al narcotráfico”

De terror. El día de ayer se registró un hecho realmente alarmante en el vecino país de Ecuador. Fernando Villavicencio, candidato presidencial en el país norteño, fue asesinado en Quito tras recibir 40 disparos y falleció casi de forma inmediata. Ante esto, las autoridades de la nación tomaron acciones inmediatas luego de lo sucedido.

Como se sabe, Ecuador estaba a punto de ingresar a una nueva jornada electoral. A 11 días de la contienda por la presidencia, Fernando Villavicencio fue cruelmente asesinado por sicarios que dispararon varias veces en su contra. El presidente del país, Guillermo Lasso, sostuvo lo siguiente:

Fernando Villavicencio ocupaba el segundo lugar en las encuestas por la presidencia de Ecuador. Era recordado por ser un acérrimo opositor del expresidente Rafael Correa. Días antes de sufrir los disparos por parte de los sicarios que terminaron asesinándolo, el candidato presidencial dio un mensaje a sus simpatizantes y lanzó una advertencia a los delincuentes que propiciaban la inseguridad ciudadana:

“No les tengo miedo. Tenemos un plan para construir una cárcel de máxima seguridad para sicarios y narcotraficantes, donde la delincuencia no tendrá lugar. Me han señalado y me han dicho que me ponga chaleco (antibalas), pero ustedes son mi fuerza y mi chaleco (señalando a la población presente)”.

Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador.