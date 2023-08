Extraña muerte: falleció tras caer de una silla pero cuerpo presentaba todo tipo de lesiones

Juan Bautista Silverio es el nombre del protagonista de esta historia. Hace unos cuantos meses, este hombre falleció en extrañas condiciones en la vivienda donde compartía con su cónyuge, pero la familia del sujeto quiere esclarecer la situación porque las pruebas no calzan con las versiones de su deceso.

Hace uno meses, el hombre de 47 años falleció en la casa donde convivía con Norca Arce. La señora aseguró que Juan Bautista murió tras caer de una silla, pero la necropsia arrojó el resultado de un edema cerebral y pulmonar. Tras esto, la familia de Bautista exige a la Fiscalía pueda esclarecer el caso ante una aparente irregularidad u omisión de datos, ya que su hermano asegura presentar lesiones de todo tipo en el cuerpo.

La palabra de la cónyuge de Juan Bautista luego de su extraña muerte

Luego de conocer el caso, Arriba mi Gente fue en búsqueda de Norca Arce, la mujer ex cónyuge de Juan Bautista. Al encontrarla, la mujer nos dio pocas declaraciones: “Tengo garantías para mi vida. Dicen que yo lo he matado, pero no es así. Yo ya tengo mi versión de lo sucedido, incluso he ido al Ministerio de la Mujer y ellos me han dado garantías tras varias acusaciones”.

