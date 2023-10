Exserena con discapacidad denunció que Municipalidad de Miraflores no la repone en su puesto, pese a decisión judicial 

Tu problema es nuestro problema. Carmen Urteaga denunció en “Arriba mi Gente” que la Municipalidad de Miraflores no la repone en su puesto como serena del municipio, pese a que el Poder Judicial emitió su sentencia en agosto pasado.

Carmen padece una discapacidad y fue despedida sin motivo de su puesto en agosto de 2020. Ello, tras estar durante algunos meses en casa por ser considerada vulnerable frente a la pandemia del Covid-19.

“Lo único que pido es que me repongan en mi trabajo y me paguen mi sueldo, que es lo que la ley ha dispuesto. He ganado (…) Tengo mucha impotencia de no poder ayudar a mi madre”, dijo la exserena a “Arriba mi Gente”.

Cabe resaltar que el Poder Judicial determinó en agosto de este 2023 que la afectada debía ser repuesta en su lugar de trabajo en un plazo de 5 días. Sin embargo, han pasado dos meses y aún no tiene una respuesta. Además, las autoridades determinaron que la mujer debía recibir 14 mil soles por derechos no reconocidos y 8 mil soles por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

