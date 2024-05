¡Explosivo musical! Maju Mantilla bailó al ritmo de “Pedro, Pedro, Pedro” de Raffaella Carrà

Esta mañana, Maju Mantilla sorprendió a todo el público con un explosivo musical en “Arriba MI Gente“. La conductora bailó al ritmo de la icónica Raffaella Carrà, interpretando uno de sus éxitos más populares, “Pedro, Pedro, Pedro”, con una energía y un estilo que deslumbraron a los televidentes.

Vestida con dos deslumbrantes vestuarios y en medio de una impresionante coreografía, la reina de belleza mostró sus mejores pasos y piruetas, encendiendo el escenario y capturando la atención del público. La canción de la cantante italiana es actualmente uno de los sonidos más utilizados para crear clips en TikTok, lo que hizo que esta presentación fuera emocionante para la audiencia.

“Lo más difícil de esta presentación fueron las cargadas porque vengo con lesión y no quiero otras más, pero el coreógrafo me dio la confianza de que estaría bien. Solo necesité un día y una hora para realizar esta presentación…Me encanta bailar e interpretar, nunca me niego a hacerlo porque me gusta hacer cosas diferentes… El próximo baile es el de Santi y Fernando”, expresó Maju.

La interpretación de Maju Mantilla no solo destacó su talento como conductora y bailarina, sino que también reafirmó su capacidad para sorprender y entretener con espectáculos de alta calidad.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.