Ex trabajadores de Línea 2 denuncian falta de pagos: “A algunos nos deben cuatro quincenas de los pagos”

Exigen sus derechos. Esta mañana llegó a Arriba mi Gente el caso de los trabajadores de la Línea 2, los cuales han reclamado por sus derechos y denuncian a la empresa que los contrató la falta de pagos por las horas laboradas. Más de 30 trabajadores exigen que se les cumpla lo debido y hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.

La empresa Consorcio Constructor de la Línea 2 del Metro de Lima contrató a EECOL Electric Perú SAC para hacerse cargo de la construcción de la parte eléctrica y de comunicaciones del mismo. Durante meses, varios trabajadores han laborado en la Línea 2, pero hoy están cansados de la falta de pago y la ausencia del pronunciamiento por parte de la empresa sobre el dinero que se les debe.

“A algunos nos deben más de cuatro quincenas, que era el período de tiempo en el que se nos abonaba en algún momento nuestro sueldo. No nos han dicho nada sobre el tiempo trabajado y estamos cansados de no saber nada”. De esta forma, uno de los ex trabajadores declaró para las cámaras de Arriba mi Gente sobre la ausencia de pagos por el trabajo hecho.

¿Quieres saber más sobre las denuncias de los trabajadores? No te pierdas ningún detalle haciendo clic en el video ubicado en la parte superior de la nota.